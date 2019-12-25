Владимир Путин в День ВМФ посетит парад в Петербурге

Президент традиционно в этот день примет парад, который пройдет в акватории Невы.

Президент России Владимир Путин 25 июля, в День ВМФ, будет присутствовать на параде в Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент традиционно в этот день примет парад, который пройдет в акватории Невы. Также Путин в этот день обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Помимо этого, президент выступит с поздравлением российским морякам.

Власти Петербурга проверят готовность городской инфраструктуры к проведению Дня ВМФ.

Фото: Piter.tv