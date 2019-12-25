Владимир Путин в День ВМФ посетит парад в Петербурге

Президент России Владимир Путин 25 июля, в День ВМФ, будет присутствовать на параде в Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент традиционно в этот день примет парад, который пройдет в акватории Невы. Также Путин в этот день обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Помимо этого, президент выступит с поздравлением российским морякам.
Власти Петербурга проверят готовность городской инфраструктуры к проведению Дня ВМФ.
Фото: Piter.tv
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