За полгода 4,5 тыс. петербуржцев пострадали от укусов животных

При этом от укусов собак пострадали 2 306 человек.

За полгода более 4 тыс. горожан обратились к медикам после укусов животных, передают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

Чаще петербуржцев кусали собаки. Всего 4444 человек обратились к врачам. При этом от укусов собак пострадали 2 306 человек, в том числе 513 детей до 17 лет. От укусов диких животных пострадало 152 человека, в том числе 42 ребенка.

Ранее почти 100 детей пострадали от укусов клещей в Петербурге. С начала года в Петербурге привили против клещевого энцефалита 41 479 человек, в том числе 12 669 детей.

Фото: phxere

