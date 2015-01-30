  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За полгода 4,5 тыс. петербуржцев пострадали от укусов животных
Сегодня, 22:42
35
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За полгода 4,5 тыс. петербуржцев пострадали от укусов животных

0 0

При этом от укусов собак пострадали 2 306 человек.

За полгода более 4 тыс. горожан обратились к медикам после укусов животных, передают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

Чаще петербуржцев кусали собаки. Всего 4444 человек обратились к врачам. При этом от укусов собак пострадали 2 306 человек, в том числе 513 детей до 17 лет. От укусов диких животных пострадало 152 человека, в том числе 42 ребенка.

Ранее почти 100 детей пострадали от укусов клещей в Петербурге. С начала года в Петербурге привили против клещевого энцефалита 41 479 человек, в том числе 12 669 детей.

Фото: phxere
 

Теги: животные, собаки, укусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии