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Почти 100 детей пострадали от укусов клещей в Петербурге
Вчера, 22:13
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Почти 100 детей пострадали от укусов клещей в Петербурге

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С начала года в Петербурге привили против клещевого энцефалита 41 479 человек, в том числе 12 669 детей.

В больницы Петербурга за прошедшую неделю обратились 568 человек, в том числе 93 ребенка. Об этом в четверг, 14 июля, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

В черте города пострадали 80 человек, в Курортном районе – 35, в Приморском – 10. В Петербурге зарегистрировали один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. 

С начала года в Петербурге привили против клещевого энцефалита 41 479 человек, в том числе 12 669 детей.

В Петербурге более 8 тыс. человек пострадали от клещей с начала сезона. В период с 17 по 23 июня в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 1149 человек.

Фото: pexels

Теги: клещи, укусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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