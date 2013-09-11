Почти 100 детей пострадали от укусов клещей в Петербурге

С начала года в Петербурге привили против клещевого энцефалита 41 479 человек, в том числе 12 669 детей.

В больницы Петербурга за прошедшую неделю обратились 568 человек, в том числе 93 ребенка. Об этом в четверг, 14 июля, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

В черте города пострадали 80 человек, в Курортном районе – 35, в Приморском – 10. В Петербурге зарегистрировали один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых.

С начала года в Петербурге привили против клещевого энцефалита 41 479 человек, в том числе 12 669 детей.

В Петербурге более 8 тыс. человек пострадали от клещей с начала сезона. В период с 17 по 23 июня в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 1149 человек.

Фото: pexels