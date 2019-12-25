В Петербурге более 8 тыс. человек пострадали от клещей с начала сезона

В период с 17 по 23 июня в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 1149 человек.

В Петербурге с начала сезона 8 276 человек пострадали от укуса клещей, из них 1 767 детей до 17 лет. Об этом в четверг, 23 июня, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В период с 17 по 23 июня в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 1149 человек, в том числе 187 детей до 17 лет. Больше всего укушенных в Пушкинском (34), Курортном (33), Приморском и Выборгском (по 8) районах.

В Петербурге и Ленобласти с наступлением тёплого времени года активизировались клещи. Piter.TV создал памятку, где рассказал, что нужно делать при присасывании клеща и куда можно сдать насекомое для анализа. Роспотребнадор по Петербургу напоминает, что удалить клеща лучше всего у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Так как снимать клеща нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок.

Ранее более 1,5 тыс. петербуржцев пострадали от клещей за неделю.

Фото: pexels