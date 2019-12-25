Более 1,5 тыс. петербуржцев пострадали от клещей за неделю

Четыре случая клещевого боррелиоза зафиксировали у троих взрослых и ребенка за минувшую неделю.

В петербургские больницы с 10 по 16 июня обратились 1 560 человек после нападения клещей. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, 296 детей до 17 лет. Об этом рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

У двоих петербуржцев обнаружили заражение клещевым энцефалитом. Оба заболевших были не привиты. Клещи укусили их в Волховском районе Ленобласти и Псковской области. Помимо этого, четыре случая клещевого боррелиоза зафиксировали у троих взрослых и ребенка за минувшую неделю.

Больше всего случаев нападения отметили в Пушкинском, Курортном и Приморском районах. Также высоки риски встретить клеща в Московском, Красносельском и Выборгском районах.

Из 1 585 исследованных клещей у трёх обнаружили энцефалит. Ещё 432 теста подтвердили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всего с начала сезона в Петербурге поставили прививку против клещевого энцефалита 33 654 человека.

В Петербурге и Ленобласти с наступлением тёплого времени года активизировались клещи. Piter.TV создал памятку, где рассказал, что нужно делать при присасывании клеща и куда можно сдать насекомое для анализа.

Ранее мы сообщали, что с начала сезона два петербуржца заболели клещевым энцефалитом. Оба заболевших были не привиты.

Фото: pexels