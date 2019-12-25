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С начала сезона два петербуржца заболели клещевым энцефалитом
Сегодня, 11:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала сезона два петербуржца заболели клещевым энцефалитом

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Оба заболевших были не привиты.

С 27 мая по 2 июня в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 929 петербуржцев, в том числе 201 ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

С начала сезона зарегистрировали два случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Насекомые укусили их в Ленобласти, оба заболевших были не привиты. Также выявлено шесть случаев клещевого боррелиоза.

В период с 1 января по 2 июня в Петербурге против клещевого энцефалита привили 22 892 человека. Выезжать на территории, где могут находиться клещи, можно только через две недели после второй дозы вакцины.

В прошлом году врач-инфекционист Боткинской больницы объяснила, почему в изъятии клеща важна скорость.

Фото: pexels

Теги: клещевой энцефалит, клещи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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