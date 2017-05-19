Специалист объяснила, почему в изъятии клеща важна скорость

Подтвержденных случаев энцефалита нет, однако 12 клещей оказались переносчиками боррелиоза.

В пятницу, 30 апреля, врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская рассказала "Петербургскому дневнику" о профилактике клещевого энцефалита.

По словам специалиста, на данный момент не было подтвержденных случаев энцефалита, но 12 клещей оказались переносчиками боррелиоза. У укушенных горожан не выявили заболеваний. Врач рассказала, что клещ отправляется на исследование – сначала на наличие энцефалита, а потом на наличие боррелий.

Мария Белопольская обратила внимание, что главное – обратиться вовремя. Профилактика назначается, если обнаруживается инфекция. Если это боррелии, то назначают антибиотики.

Важно помнить:

Детя вводят иммуноглобулин после укуса, взрослым – только после обнаружения вируса в клеще. Время до введения препарата – 72 часа, поэтому обращаться к медикам нужно как можно быстрее.

Смертельных случаев за последние время не было.

Врачи достают клеща специальным инструментом.

Капать на клеща маслом, спиртом и выдавливать пальцами не следует (клещ из-за этого вбрасывает содержимое кишечника в свою жертву, риск инфицирования становится выше)

Репелленты могут быть эффективны только с пометкой "от клещей".

Клещ может переползти с животного на человека и укусить.

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