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Клещи продолжают кусать петербуржцев: за неделю зарегистрировано более 150 случаев
Сегодня, 21:33
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Клещи продолжают кусать петербуржцев: за неделю зарегистрировано более 150 случаев

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В медицинские учреждения обратились 1322 человека, из них 103 – дети.

В Петербурге клещи укусили 156 человек в период с 15 по 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В медицинские учреждения обратились 1322 человека, из них 103 – дети. Насекомых больше в Курортном районе, меньше – во Фрунзенском. 

Зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 246 – энцефалитом.

Напомним, что для заболевания клещевым вирусным энцефалитом характерна весенне-летняя сезонность, однако вторая волна возможна и в августе-сентябре. Прививаться лучше осенью и весной с интервалом от 1 до 7 месяцев.

Фото: Pxhere

Теги: активность клещей, клещи в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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