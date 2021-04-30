Клещи продолжают кусать петербуржцев: за неделю зарегистрировано более 150 случаев

В медицинские учреждения обратились 1322 человека, из них 103 – дети.

В Петербурге клещи укусили 156 человек в период с 15 по 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В медицинские учреждения обратились 1322 человека, из них 103 – дети. Насекомых больше в Курортном районе, меньше – во Фрунзенском.

Зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 246 – энцефалитом.

Напомним, что для заболевания клещевым вирусным энцефалитом характерна весенне-летняя сезонность, однако вторая волна возможна и в августе-сентябре. Прививаться лучше осенью и весной с интервалом от 1 до 7 месяцев.

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