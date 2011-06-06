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За неделю от клещей пострадали почти 1 тыс. петербуржцев
Сегодня, 15:12
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За неделю от клещей пострадали почти 1 тыс. петербуржцев

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В черте города отмечено 123 случая.

В период с 5 по 11 сентября в медицинские организации Петербурга по случаю присасывания клещей обратились 956 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

В черте Северной столицы отмечено 123 случая: в Курортном районе пострадали 52 человека, в Пушкинском районе – 14 горожан, в Петродворцовом районе – 13 жителей Петербурга. Зарегистрирован один случай заболевания энцефалитом, 16 человек заболели боррелиозом. 

В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привито против клещевого энцефалита 510 человек, в том числе – 287 детей. 

Фото: pxhere 

Теги: клещи в петербурге, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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