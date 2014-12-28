С января по сентябрь от клещей пострадали более 18 тыс. петербуржцев

К концу сентября зарегистрировали 46 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

С 1 января по 30 сентября текущего года в медицинские организации Петербурга по случаю присасывания клещей обратились 18,2 тыс. человек, в том числе – 2,7 тыс. детей до 17 лет. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 15,2% и 8,8% соответственно, рассказали в Роспотребнадзоре.

Всего в черте города укусы были нанесены в 2,4 тыс. случаях – 13,2%. В Курортном районе от этих насекомых пострадали 734 человека, в Пушкинском районе – 453 петербуржца, в Приморском районе – 191 горожанин.

К концу сентября зарегистрировали 46 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 365 – боррелиозом. В рамках мониторинга зараженности клещей исследовано 21,6 тыс. особей, акарицидными обработками охвачено 760,3 гектаров.

Помимо этого, отмечается, что октябрь – оптимальное время для вакцинации, поскольку поэтапная иммунизация позволяет сформировать иммунитет к началу сезона активности клещей. В Петербурге привились против клещевого энцефалита 62,6 тыс. человек.

Фото: pxhere