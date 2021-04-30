За неделю от укусов клещей пострадали 124 ребенка в Петербурге

Всего за помощью в медицинские учреждения Северной столицы по поводу присасывания насекомых обратились 863 человека.

В период с 4 по 10 августа в Петербурге от клещей пострадали 124 ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора сегодня, 10 августа.

Всего за помощью в медицинские учреждения Северной столицы по поводу присасывания насекомых обратились 863 человека. В черте города клещами нанесено 119 случаев укуса, чаще – в Курортном (39), Пушкинском (20) и Приморском (13) районах.

В указанный период зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом и 20 – боррелиозом.

Ранее мы сообщали о том, как обезопасить детей от клещей.

Фото: Pxhere