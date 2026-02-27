  1. Главная
Сегодня, 10:48
За поджог АЗС в Новосибирске и Бердске задержали двух студентов

Молодые люди попали на крючок мошенников.

Двух российских студентов из средне-специальных учебных заведений ыв Новосибирской области силовые и правоохранительные структуры задержали за поджог автозаправочных станций в городах Новосибирск и Бердске Соответствующими данными поделились представители регионального управления прокуратуры через Telegram-канал. В надзорном ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемых ведутся уголовные дела.

Известно, что возгорание на АЗС, расположенной по улице Военной, зафиксировано 25 февраля. Спустя час аналогичная ситуация произошла в микрорайоне Южный в Бердске. Молодые люди оплатили топливо и купили емкость для его налива, после чего подожгли местные бензоколонки. Юноши скрылись с места преступлений, однако позже были обнаружены оперативниками. Пламя смогли  ликвидировать сотрудники заправок. Никто не пострадал во время происшествий.

В МВД уточнили, что фигурантами расследований оказались местные жители 17 и 18 лет. Сейчас они обвиняются по статье за покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества. В полиции добавили, что подозреваемые действовали по указанию иностранных кураторов. Перейдя по фишинговой ссылке в одном из мессенджеров юноши утратили доступ к своим личным кабинетам от государственных сервисов. Затем по их номеру телефона позвонили неизвестные лица. Аферисты представились сотрудниками государственных органов, которые затем руководили действиями молодых людей.

Теракт против высокопоставленного военного предотвратили в Петербурге.

Фото и видео: Telegram /прокуратура Новосибирской области

