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За отсутствие масок в общественном транспорте Петербурга составили 24 протокола
Сегодня, 18:37
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smirenny

За отсутствие масок в общественном транспорте Петербурга составили 24 протокола

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В статистику вошли нарушители, которых поймали за три дня.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что чиновники Петербурга составили 24 протокола об  административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима в транспорте, сообщила "Фонтанка".

Протоколы составили на нарушителей, которых поймали с 24 по 26 октября. Так, накануне составили 9 протоколов. В пресс-службе комитета по транспорту информацию подтвердили. Напомним, что Смольный ужесточил контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. 

Ранее мы писали, что число проверок из-за коронавируса в Петербурге увеличилось в три раза.

Фото: Pixabay

Теги: маска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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