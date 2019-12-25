За отсутствие масок в общественном транспорте Петербурга составили 24 протокола

В статистику вошли нарушители, которых поймали за три дня.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что чиновники Петербурга составили 24 протокола об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима в транспорте, сообщила "Фонтанка".

Протоколы составили на нарушителей, которых поймали с 24 по 26 октября. Так, накануне составили 9 протоколов. В пресс-службе комитета по транспорту информацию подтвердили. Напомним, что Смольный ужесточил контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.

Ранее мы писали, что число проверок из-за коронавируса в Петербурге увеличилось в три раза.

Фото: Pixabay