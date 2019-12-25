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Число проверок из-за коронавируса в Петербурге увеличилось в три раза
Сегодня, 22:55
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smirenny

Число проверок из-за коронавируса в Петербурге увеличилось в три раза

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К проведению рейдов привлекли сотрудников Центра по соблюдению стандартов безопасности.

С понедельника, 26 октября, в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима и других коронавирусных ограничений. 

К проведению рейдов привлекли сотрудников Центра по соблюдению стандартов безопасности. Это поможет увеличить число проверок в три раза.  Кроме того, в состав проверяющих входят представители органов исполнительной власти, районных администраций, подведомственных учреждений. Что касается проверок на транспорте, то к ним привлекают сотрудников ГИБДД и полиции.

Ранее мы писали, что в петербургском метро перед пассажирами без масок начали блокировать турникеты.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, масочный режим, проверка, рейд
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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