Число проверок из-за коронавируса в Петербурге увеличилось в три раза

К проведению рейдов привлекли сотрудников Центра по соблюдению стандартов безопасности.

С понедельника, 26 октября, в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима и других коронавирусных ограничений.

К проведению рейдов привлекли сотрудников Центра по соблюдению стандартов безопасности. Это поможет увеличить число проверок в три раза. Кроме того, в состав проверяющих входят представители органов исполнительной власти, районных администраций, подведомственных учреждений. Что касается проверок на транспорте, то к ним привлекают сотрудников ГИБДД и полиции.

Ранее мы писали, что в петербургском метро перед пассажирами без масок начали блокировать турникеты.

Фото: Piter.TV