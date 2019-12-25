В петербургском метро перед пассажирами без масок начали блокировать турникеты

Контроль соблюдения масочного режима стал строже.

Начиная с понедельника, 26 октября, петербуржцам и гостям города спускаться в подземку без маски больше не разрешат. Обычные предупреждения теперь сменились строгим контролем.

"Невские Новости" проверили, как соблюдается масочный режим в Петербурге. На многих станциях метро пассажиры соблюдают требования и правильно носят маску, однако на некоторых станциях корреспондент издания подсчитал, что маску не носит каждый десятый пассажир.

Кроме того, в метрополитене прибегнули в новому виду органичения: теперь перед "ковид-диссдентами" блокируют турникет.

Согласно правилам, в случае нарушения правил вам могут отказать в пользовании метрополитеном, даже если вы уже оплатили поездку отметил сотрудник транспортной безопасности.

Данный метод борьбы с нарушителями подтвердили и в пресс-службе подземки.

Согласно правилам, оплата в случае нарушения правил не возвращается. Однако если нарушитель имеет при себе маску и готов надеть ее, то такую ситуацию разрешают в индивидуальном порядке пояснили в пресс-службе метрополитена.

Ранее мы писали, что врач рассказал о вреде одноразовых масок в зимнее время.

Фото: Piter.TV