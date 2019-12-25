Врач рассказал о вреде одноразовых масок в зимнее время

Осенью и зимой лучше носить хлопчатобумажные маски.

В зимнее время одноразовая медицинская маска может стать благоприятной средой для размножения вирусов. Об этом NEWS.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Это объясняется тем, что на одноразовых СИЗ в холодную погоду может собираться конденсат. Это станет благоприятной средой для размножения вирусов. Также медицинские маски довольно быстро промокают под снегом.

Поэтому врач рекомендовал осенью и зимой носить хлопчатобумажные маски, на которых не так сильно скапливается влага. В противном случае одноразовую маску придется менять как минимум раз в час. Еще один плюс использования хлопчатобумажных масок в том, что они согревают лицо и защищают органы дыхания от холодного воздуха.

Ранее были названы важные продукты для борьбы с вирусами и стрессом этой осенью.

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