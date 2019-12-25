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За отсутствие масок в метро в октябре оштрафовали 76 петербуржцев
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

За отсутствие масок в метро в октябре оштрафовали 76 петербуржцев

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Петербуржцы стали прилежнее соблюдать масочный режим.

В течение октября за отсутствие масок в метро выписали 76 протоколов, причем 67 из них были составлены во второй половине месяца. Об этом "Интерфаксу" сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

В комитете напомнили, что пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты на всем протяжении нахождения в подземке, в том числе и на выходе. 

Горожане стали прилежнее соблюдать масочный режим: сейчас маски носят до 90% пассажиров общественного транспорта. 

Накануне власти Петербурга вновь ввели ограничительные меры.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: маски, метрополитен, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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