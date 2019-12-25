За отсутствие масок в метро в октябре оштрафовали 76 петербуржцев

В течение октября за отсутствие масок в метро выписали 76 протоколов, причем 67 из них были составлены во второй половине месяца. Об этом "Интерфаксу" сообщили в комитете по транспорту Петербурга.
В комитете напомнили, что пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты на всем протяжении нахождения в подземке, в том числе и на выходе.
Горожане стали прилежнее соблюдать масочный режим: сейчас маски носят до 90% пассажиров общественного транспорта.
Накануне власти Петербурга вновь ввели ограничительные меры.
Фото: Piter.TV
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