За отсутствие масок в метро в октябре оштрафовали 76 петербуржцев

Петербуржцы стали прилежнее соблюдать масочный режим.

В течение октября за отсутствие масок в метро выписали 76 протоколов, причем 67 из них были составлены во второй половине месяца. Об этом "Интерфаксу" сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

В комитете напомнили, что пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты на всем протяжении нахождения в подземке, в том числе и на выходе.

Горожане стали прилежнее соблюдать масочный режим: сейчас маски носят до 90% пассажиров общественного транспорта.

Накануне власти Петербурга вновь ввели ограничительные меры.

Фото: Piter.TV