За отказ от полета после закрытия дверей самолета пассажиру теперь придется уплатить штраф

Сидя в кресле самолета, отказаться от перелета можно только при наличии угрозы жизни или здоровью.

Пассажирам придется платить авиакомпании из своего кошелька за отказ от полета после закрытия дверей самолета. Штраф решила внести в свои правила компания "Россия". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Новое требование будет применяться к тем пассажирам, которые требуют выпустить их из самолета без уважительной причины. Отказаться от перелета можно только при наличии угрозы жизни или здоровью.

В авиакомпании пояснили, что на меры пришлось пойти в связи с участившимися подобными случаями. Поэтому пассажиров заранее предупреждают, что борт лучше всего покинуть до закрытия дверей транспорта.

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