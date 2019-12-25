За отказ от полета после закрытия дверей самолета пассажиру теперь придется уплатить штраф

Пассажирам придется платить авиакомпании из своего кошелька за отказ от полета после закрытия дверей самолета. Штраф решила внести в свои правила компания "Россия". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Новое требование будет применяться к тем пассажирам, которые требуют выпустить их из самолета без уважительной причины. Отказаться от перелета можно только при наличии угрозы жизни или здоровью.
В авиакомпании пояснили, что на меры пришлось пойти в связи с участившимися подобными случаями. Поэтому пассажиров заранее предупреждают, что борт лучше всего покинуть до закрытия дверей транспорта.
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Фото: Pxhere
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