За охрану общественного порядка петербуржцы получат премию в 24 тысячи рублей

Власти Петербурга в 2021 году наградят за активное участие в охране общественного порядка. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.
В этом году премию в 24 тысячи рублей получат 50 человек. Она присуждается за выдающиеся заслуги, активное участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, задержанию правонарушителей совместно с сотрудниками территориальных органов МВД России, охране общественного порядка в общественных местах и при проведении массовых мероприятий на территории города.
Претендентов отобрали в феврале.
Накануне правоохранители использовали электрошокеры для задержаний на Сенной площади. Задержанных сажали в пассажирские автобусы. Всего было задержано около тысячи человек.
Суды Петербурга уже начали рассматривать административные дела об участии в митинге.
Фото: Piter.TV
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