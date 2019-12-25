  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За охрану общественного порядка петербуржцы получат премию в 24 тысячи рублей
Сегодня, 17:21
143
nadezhda_sib

За охрану общественного порядка петербуржцы получат премию в 24 тысячи рублей

0 0

Претендентов на премию в этом году выбрали в конце зимы.

Власти Петербурга в 2021 году наградят за активное участие в охране общественного порядка. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

В этом году премию в 24 тысячи рублей получат 50 человек. Она присуждается за выдающиеся заслуги, активное участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, задержанию правонарушителей совместно с сотрудниками территориальных органов МВД России, охране общественного порядка в общественных местах и при проведении массовых мероприятий на территории города.

Претендентов отобрали в феврале. 

Накануне правоохранители использовали электрошокеры для задержаний на Сенной площади. Задержанных сажали в пассажирские автобусы. Всего было задержано около тысячи человек.

Суды Петербурга уже начали рассматривать административные дела об участии в митинге.

Фото: Piter.TV

Теги: конкурс, охрана порядка, премия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии