Суды Петербурга начали штрафовать за участие в протестной акции 21 апреля

Всего накануне было задержано около тысячи человек.

Петербургские суды начали рассматривать дела об участии в протестной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кировский районный суд рассмотрел 8 дел. Всем гражданам назначили по 10 тыс. штрафа.

Более суровым оказался Фрунзенский районный суд — в четырех случаях был назначен арест (на 3, 5, 5, 10 суток), а также четыре штрафа в 10 тысяч рублей и один на 15 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что арест также назначил Невский районный суд, но официальной информации пока не появлялось. В митинге в Петербурге приняли участие порядка 4,5 тыс. человек.

Напомним, протестная акция началась в 19:00 около Дворцовой площади и длилась до 22 часов.

Фото: Piter.TV