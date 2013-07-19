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Суды Петербурга начали штрафовать за участие в протестной акции 21 апреля
Сегодня, 17:05
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Суды Петербурга начали штрафовать за участие в протестной акции 21 апреля

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Всего накануне было задержано около тысячи человек.

Петербургские суды начали рассматривать дела об участии в протестной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кировский районный суд рассмотрел 8 дел. Всем гражданам назначили по 10 тыс. штрафа. 

Более суровым оказался Фрунзенский районный суд — в четырех случаях был назначен арест (на 3, 5, 5, 10 суток), а также четыре штрафа в 10 тысяч рублей и один на 15 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что арест также назначил Невский районный суд, но официальной информации пока не появлялось. В митинге в Петербурге приняли участие порядка 4,5 тыс. человек.

Напомним, протестная акция началась в 19:00 около Дворцовой площади и длилась до 22 часов. 

Фото: Piter.TV

Теги: арест, суд, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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