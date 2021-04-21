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На Сенной площади начались массовые задержания с использованием электрошокера

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На площади насчитывается до 5 тыс. человек.

Вечером 21 апреля на Сенной площади начались массовые задержания в рамках несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, передаёт корреспондент Piter.tv. 

Задержания начались в переулке Гривцова, а затем и на Сенной площади.  Полиция задержала более десятка людей, которых направляют в пассажирские автобусы вместимостью более 70 человек. Отмечается, что четыре транспорта с задержанными увезли в отделы полиции. 

Ранее мы писали, что в центре города временно приостановили движение троллейбусов. 

Видео: Piter.tv 


 

Теги: 21 апреля, алексей навальный, митинг
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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