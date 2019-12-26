Охрана приняла двух посетителей за воров.

За один вечер охранники "Галереи" дрались и заковывали посетителей в наручники. Об этом сообщили в "Фонтанке.ру". Журналисты поговорили с посетителями, которые утверждают, что их похитили. Около 21 часа 12 февраля местный житель получил звонок от супруги. Та заявила, что ее удерживают силой в торговом центре. Женщина была вместе с сыном. Последнему даже надели на руки наручники.

Позже петербурженка по имени Татьяна объяснила, что сначала она с 21-летним сыном Кириллом гуляла по Новой Голландии, а потом зашла в "Галерею". Они зашли в "Перекресток" и закупились. Они оплатили товары, но после выхода с территории поняли, что на голове сына находится праздничный ободок, который они забыли оплатить. Ранее молодой человека ради шутки надел его в преддверии праздника. Этот ободок петербуржцы вернули на кассу. Однако у лифта пару догнали сотрудники охраны. Они заявили о краже и отвели их в подсобное помещение. После этого петербуржцев переправили в 76 отдел полиции. Из него мать с сыном вышли только к шести часам утра.

В отношении Татьяны составлен протокол о мелком хулиганстве, а Кириллу вменяют статью за мелкое хищение.

Ранее Piter.tv писал о том, что арабский фонд выкупил часть ТРЦ "Галерея".

Фото: Piter.tv