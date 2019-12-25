Трех молодых людей доставили в отдел полиции после драки в ТЦ "Галерея"

Правоохранители заметили у них внешние признаки алкогольного опьянения.

Вечером 12 февраля в ТРЦ на Лиговском проспекте произошла драка между охранниками и посетителями. Сотрудники полиции Центрального района выясняют обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Информация об инциденте поступила в 19:47, после чего полицейские выехали на место. В отдел полиции доставили трех молодых людей 2000-го года рождения с внешними признаками алкогольными опьянениями.

За мелкое хулиганство на петербуржцев составили протоколы об административном нарушении.

На данный момент правоохранители опрашивают охранников "Галереи".

Очевидцами драки стали посетители ТРЦ. По их словам, сотрудники охраны достаточно жестоко обращались с молодыми людьми.

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