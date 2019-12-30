Арабский фонд выкупил часть ТРЦ "Галерея"

Аналитики оценивают стоимость сделки в 30 миллиардов рублей.

Компания Morgan Stanley закрыла сделку по продаже половины подконтрольного ей торгового центра "Галерея". Аналитики оценивают стоимость сделки в 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Ведомости".

Часть торгового комплекса выкупил арабский фонд Mubadala. Контакт подписали в конце декабря 2019 года. Управлением ТЦ будет по-прежнему заниматься Morgan Stanley, инвесторы будут только получать прибыль.

Mubadala – инвестиционный фонд, основанный властями Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Стоимость портфеля инвестиций превышает 226 миллиардов долларов. Ранее компания вложила свои инвестиции в сеть онкологических клиник в России, в фитнес-клуб и Пулково.

"Лудинг" откроет три заведения в новом фуд-холле ТРЦ "Галерея".

Фото: galeria.spb.ru