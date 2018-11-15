"Лудинг" откроет три заведения в новом фуд-холле ТРЦ "Галерея"

До этого винный импортер не представлялся на петербургском рынке общепита.

Один из крупнейших импортеров вина в России ГК "Лудинг" откроет три заведения в новом фуд-холле "Eat Market" в торговом центре "Галерея". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

До этого момента "Лудинг" не занимал места на петербургском рынке общественного питания. Импортер собирается разместить в фуд-холле два коктейльных и один винный бар. Алкоголь в производстве будет использоваться не только собственный, но и приобретенный у других поставщиков.

"Лудинг" – второй по величине импортер вина на российском рынке, впереди него расположился только "Мистраль Алко". Компания занимается поставкой бренди, вермутов, виски, водки, а также занимается развитием розничной сети "Drinx".

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Фото: Piter.TV