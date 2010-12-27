АФК "Система" откроет в Петербурге первый отель

В нем будет 24 номера различной категории, ресторан и конференц-зал.

АФК "Система" планирует открыть в Петербурге первый отель. Об этом пишут "Ведомости".

Отель будет работать под управлением Cosmos Hotel Group и займет место офиса МТС на Итальянской улице, 8а.

Как заявил президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн, отель получит бренд Cosmos Collection. В нем будет 24 номера различной категории (2700 квадратных метров), а также ресторан и конференц-зал. Открытие отеля запланировано на начало 2022 года.

Cosmos Hotel Group – это один из самых крупных российских гостиничных операторов. Под управлением компании находится 17 отелей более чем на 4000 номеров. Они располагаются в России, Италии, Чехии и Намибии.

Здание на Итальянской улице, 8, построено в 1871-1875 гг. В 1893-1894 гг. по проекту Александра Хренова было полностью переделано. Изначально в здании находилось Общество взаимного кредита Петербургского уездного земства. После 1917 года дом долгое время использовался как жилой, затем в нем начал работать госпиталь, а далее – аптека и восстановительно-оздоровительный центр.

Ранее мы писали, что в Петербурге выставили на торги спа-комплекс за 746 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org