Ранее юридическими лицами объекта были зять бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова и бизнес-партнер его семьи Александр Усов.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в Петербурге выставили на торги спа-комплекс за 746 млн рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным СМИ, ранее юридическими лицами объекта были зять бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова и бизнес-партнер его семьи Александр Усов. В данный момент компанию ликвидируют.

Здание общей площадью 14,7 тысяч кв. метров находится на Луговой улице в Репино.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец получит 300 тысяч рублей за испорченный отпуск.

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