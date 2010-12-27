Петербуржец получит 300 тысяч рублей за испорченный отпуск

Турфирме придется выплатить в три раза больше той суммы, которую мужчина требовал изначально.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора в судебном порядке добились от туристической компании "Геркулес Трэвел" возмещения ущерба за испорченный отпуск одному из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конфликт с туристической компанией произошел еще в декабре 2017 года. Мужчина приобрел путевку почти за 100 тысяч рублей, однако так никуда не полетел. Компания сообщила об аннулировании договора из-за отмены полетной программы и отказалсь отдавать деньги обратно.

На защиту петербуржца встал Роспотребнадзор, куда мужчина обратился с заявлением. Дело дошло до суда и закончилось неприятными последствиями для турфирмы.

ООО "Геркулес Трэвел" обязали выплатить 315 386 рублей штрафа и компенсации морального вреда. Таким образом фирма отдала за испорченный отдых в три раза больше той суммы, которую требовал мужчина изначально.

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Фото: Piter.TV