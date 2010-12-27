"Север-Метрополь" отозвал лицензию у 17 кондитерских в Петербурге

Причиной стала ссора между совладельцами.

Сразу 17 из 80 кондитерских петербургской фабрики "Север-Метрополь" могут поменять вывески из-за отзыва франшизы. Об этом рассказала совладелица бизнеса Елена Шевченко на своей странице в Instagram.

Шевченко заявила, что в последнее время слышит жалобы на ухудшение качества обслуживания в некоторых кондитерских "Север-Метрополь". Якобы вместо качественного и знакомого "Севера" продается продукция под другими марками. Из-за этого товар перестал соответствовать высоким стандартам, и договор с заведениями пришлось расторгнуть.

В частности, франшизы лишились кондитерские на Невском проспекте, улицах Садовой, Пионерской, Белы Куна, Ленсовета, Хошимина и др. По словам Шевченко, с этих и еще 12 заведений до сих пор не сняли вывески "Севера". Представители ООО "Север-Метрополь" были вынуждены обратиться в суд, чтобы не вводить в заблуждение покупателей.

Как выяснила "Фонтанка", под вывеской кондитерской фабрики по этим адресам работал предприниматель Вадим Долгобородов. Это сын еще одной совладелицы "Севера-Метрополя" Светланы Долгобородовой, которая руководит кондитерским производством более 15 лет. Мужчина подтвердил наличие спорной ситуации, однако назвал все претензии в его адрес несправедливыми и надуманными.

Оказалось, что претензии у партнеров взаимные, и с апреля 2019 года Елена Шевченко и семья Долгобородовых обменялись серией исков. Шевченко объяснила, что франчайзи предложил продавать торты под мультибрендом, то есть продукцию других кондитерских в коробках "Севера". Женщина заявила, что на это компания не могла пойти и впервые расторгла договор с кем-то из франчайзи.

ООО "Север-Метрополь" объединяет завод кондитерских изделий в Петербурге и около 80 кофеен, которые развиваются по франшизе. Елене Шевченко принадлежит 40 % акций компании. Аналогичный по размеру пакет принадлежал брату мужа - экс-депутату Госдумы Вячеславу Шевченко, которого убили на Кипре в 2004 году. После этого 30 % акций перешли дочери Вячеслава Елизавете, 10 % достались его зятю Михаилу.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за долгов закрылась сеть кофеен Stories.

Фото: pixabay.com