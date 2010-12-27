В Петербурге из-за долгов закрылась сеть кофеен

В городе прекратили свою работу восемь торговых точек.

В Петербурге из-за долгов закрыли сеть кофеен Stories. В городе прекратили свою работу восемь торговых точек. Об этом сообщает портал "Свое Дело Плюс".

Сообщается, что компания "Консалтинг Общепит", которой принадлежала сеть, задолжала кредиторам более 30 млн рублей. Совладелец Stories Иван Квасов отметил, что в последнее время наблюдался спад интереса к кофейням со стороны клиентов, также была нехватка финансирования. Поэтому компания накопила долги перед инвесторами, контрагентами, арендодателями, поставщиками и собственным персоналом.

Первая кофейня Stories появилась в Петербурге в 2017 году. Изначально планировалось расширить сеть до 50 заведений.

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