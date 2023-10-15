В Кировском районе откроется фуд-холл

Средний чек составит от 400 до 800 рублей.

В торговом центре "Румба" в Кировском районе Петербурга в октябре заработает фуд-холл "Рум-Ба!-Еда!". Об этом пишет "Ъ-СПб" 25 сентября.

В гастрономическом пространстве появятся заведения итальянской, ближневосточной, русской, паназиатской, узбекской и китайской кухонь. Средний чек составит от 400 до 800 рублей. В настоящее время в "Румбе" открыты только "Теремок" и "Бургер Кинг".

В последние годы район серьезно преображается: кварталы с мрачной "промкой" усилиями девелоперов и властей постепенно становятся более комфортными не только для жилья, но и для досуга. Юрий Борисов, управляющий партнер холдинга "АйБи Групп"

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Петербурге становится все больше фуд-холлов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)