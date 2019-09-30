В трех кафе в Кировском районе Петербурга обнаружили восемь нелегальных мигрантов

Проверку провели по обращению горожанина.

В Петербурге следователи провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 1 октября.

В адрес председателя ведомства Александра Бастрыкина поступило обращение петербуржца о том, что собственник одной из квартир дома по улице Васи Алексеева сдает ее в аренду мигрантам из Узбекистана, которые нарушают общественный порядок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

С целью выявления лиц, причастных к совершению преступления, и нарушений в сфере миграции следователи и сотрудники Роспотребнадзора, регионального управления МВД России в трех кафе в Кировском районе провели рейд. Установлено восемь иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

По результатам проведенного рейда материалы, подтверждающие нарушения в указанных сферах, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: очередной профилактический рейд провели в Апраксином дворе.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу