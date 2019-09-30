В трех кафе в Кировском районе Петербурга обнаружили восемь нелегальных мигрантов

В Петербурге следователи провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 1 октября.
В адрес председателя ведомства Александра Бастрыкина поступило обращение петербуржца о том, что собственник одной из квартир дома по улице Васи Алексеева сдает ее в аренду мигрантам из Узбекистана, которые нарушают общественный порядок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
С целью выявления лиц, причастных к совершению преступления, и нарушений в сфере миграции следователи и сотрудники Роспотребнадзора, регионального управления МВД России в трех кафе в Кировском районе провели рейд. Установлено восемь иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.
По результатам проведенного рейда материалы, подтверждающие нарушения в указанных сферах, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее на Piter.TV: очередной профилактический рейд провели в Апраксином дворе.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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