Очередной профилактический рейд провели в Апраксином дворе

Во время рейда проверили около 120 человек, включая 80 иностранцев. У почти 20 нарушителей были найдены несоответствия, и их отправили в отделение для административного наказания.

В воскресенье, 29 сентября, сотрудники полиции Центрального района вместе с силами спецполка полиции и Росгвардией организовали еще одну профилактическую акцию в торговом комплексе "Апраксин двор". В этом месте проживает большое количество выходцев из стран СНГ, поэтому главное внимание было уделено контролю за соблюдением миграционных правил.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, во время рейда проверили около 120 человек, включая 80 иностранцев. У почти 20 нарушителей были найдены несоответствия, и их отправили в отделение для административного наказания. Кроме того, среди тех, кого проверили, оказалось девять недавно получивших российское гражданство мужчин, подходящих по возрасту для службы в армии. Им выдали повестки для регистрации в военкоматах.

Полицейские также обратили внимание на экономическую деятельность. Они проверили несколько десятков транспортных средств, используемых для перевозки товаров. Во время осмотра одной из фур нашли партию красной икры, которая, возможно, была произведена незаконно. 38 коробок этого деликатесного продукта изъяли и передали на экспертизу. Сейчас специалисты пытаются определить происхождение этого товара. Если выяснится, что товар был произведен незаконно, этим делом займется отдел экономической безопасности.

Такие операции проводятся сотрудниками полиции регулярно, особенно после возникновения этнических преступлений.

Ранее мы сообщили о том, что на "Академической" трое мигрантов изнасиловали женщину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти