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В Петербурге становится все больше фуд-холлов
Сегодня, 20:13
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В Петербурге становится все больше фуд-холлов

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За семь месяцев этого года в городе открылись три гастрономических пространства.

С начала 2024 года в Петербурге заработали три фуд-холла. Об этом рассказали в пресс-службе NF-Group. 

Всего в РФ открылись 20 гастрономических пространств: в Москве – шесть, остальные 11 проектов – в других регионах страны. До конца года станут доступными еще 18 фуд-холлов. 

В настоящее время в Петербурге и Ленобласти есть 17 таких локаций. Они занимают общую площадь в 55 тыс. "квадратов".

Ранее мы сообщали о том, что в Северной столице к 2026 году могут открыть 34 гастрономических пространства, включая фуд-маркеты, фуд-холлы и рестозоллы. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: гастрономическое пространство, фуд-холлы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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