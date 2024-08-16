Четыре фуд-холла откроют в Петербурге в 2025 году

Три фуд-холла будут в торговых центрах, еще один появится на базе бывшей мастерской Невского завода.

В Петербурге в этом году откроют четыре новых фуд-холла общей площадью 18 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в консалтинговой компании NF GROUP.

Три фуд-холла будут в торговых центрах, еще один появится на базе бывшей мастерской Невского завода. Всего сейчас в регионе работают 18 таких пространств, их площадь составляет 56,3 тыс. "квадратов". Самый крупный – Vokzal 1853.

В действующих проектах представлено 403 площадки для размещения ресторанов, из которых 372 заняты арендаторами, 31 свободна. Четверть представляют паназиатскую концепцию (25%), на втором и третьем местах – кофейни и десертные корнеры (14%), европейская кухня (12%).

В отличие от фуд-кортов с набором сетевого фаст-фуда, основная цель которого задержать посетителя в торговом центре, когда он проголодался, фуд-холл больше ориентирован на осознанное погружение в гастрономию, исследование новых вкусов и кулинарных традиций. В то время как в столичных городах этот формат гастрономических объектов уже знаком потребителю, в ближайшей перспективе мы ожидаем активное развитие фуд-холлов в регионах. Наталия Киреева, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF GROUP

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)