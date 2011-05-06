В Петербурге появятся новые фуд-холлы

До конца года в городе на Неве откроется еще три фуд-холла в составе торговых центров "Невский Центр", "Парк Молл" и Гостиный двор.

В этом в Петербурге появятся новые фуд-моллы. 2024 год станет рекордным по количеству открытий заведений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

С начала 2024-го уже запущено два новых объекта: BackYard на Херсонской улице в здании апарт-отеля Yard Residence, а также "ГастроПарк" в торговом центре ЭкоПарк в Мурино. Пресс-служба администрации Красногвардейского районе

До конца года в городе на Неве откроется еще три фуд-холла в составе торговых центров "Невский Центр", "Парк Молл" и Гостиный двор. Планируется создание гастроплощадки в здании Некрасовского телефонного узла. Еще один гастроцентр создадут в ЖК "Смольный проспект".

Ранее мы писали, что в здании Мальцевского рынка хотят создать гастромаркет площадью 8,6 тыс. "квадратов".

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