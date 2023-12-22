В здании Мальцевского рынка хотят создать гастромаркет площадью 8,6 тыс. "квадратов"

Эксперты оценивают инвестиции в реконструкцию рынка примерно в 860 млн рублей.

Историческое здание Мальцевского рынка на улице Некрасова, 52, планируется преобразовать в гастрономическое пространство с торговыми рядами, сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург", ссылаясь на информацию, предоставленную компанией "Агна груп".

По словам владельца компании Александра Шавлиашвили, Мальцевский рынок сохранит свою торговую функцию и текущих арендаторов. Новые рестораны займут лишь часть площади здания рынка. Компания "Агна груп" уже управляет Василеостровским и Московским рынками, а также рестораном Aga в бизнес-центре "Арена холл" на проспекте Добролюбова. Эксперты оценивают инвестиции в реконструкцию Мальцевского рынка примерно в 860 млн рублей: его площадь позволит разместить там около 30-40 ресторанов. Планируется начать реконструкцию здания в 2025 году и завершить её в течение года.

Мальцевский рынок был построен в Санкт-Петербурге в 1914–1915 годах. В советское время, с 1954 по 1960 годы, здание было реконструировано. В 1997 году городские власти передали его в аренду ООО "Мальцевский рынок", которое принадлежало компании "Л1". В 2011 году арендатор сменился – им стала ЗАО "Аврора Инвест". В ноябре 2022 года владельцы компании подписали со Смольным договор купли-продажи здания за 306 млн рублей.

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Фото: citywalls.ru