В ближайшее время планируется привести в порядок семь монументов.

Сегодня, 27 мая, петербуржцы отмечают День города. К празднику на площади Искусств отмыли памятник Пушкину. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Реставраторы музея городской скульптуры оценили состояние бронзового Пушкина. Специалисты взяли пробы патины. После этого на памятник нанесли пену и мощной струеей смыли ее. Специалисты просушили объект и затем реставраторы выполнили консервацию синтетическим воском.

На воздухе продукты жизнедеятельности птиц разлагаются, и образуются кислоты. Кислоты разлагают поверхность бронзы. Что такое разъедание – начинается процесс коррозии, мы теряем авторскую проработку. Мы можем потерять статую. Надежда Ефремова, хранитель коллекции городских памятников музея городской скульптуры

В ближайшее время планируется привести в порядок семь монументов.

Ранее мы писали, что бюст художника Репина в Курортном районе признали выявленным памятником.

Фото: citywalls