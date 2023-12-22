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На площади Искусств отмыли памятник Пушкину
Сегодня, 14:47
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На площади Искусств отмыли памятник Пушкину

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В ближайшее время планируется привести в порядок семь монументов. 

Сегодня, 27 мая, петербуржцы отмечают День города. К празднику на площади Искусств отмыли памятник Пушкину. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Реставраторы музея городской скульптуры оценили состояние бронзового Пушкина. Специалисты взяли пробы патины. После этого на памятник нанесли пену и мощной струеей смыли ее. Специалисты просушили объект и затем реставраторы выполнили консервацию синтетическим воском.

На воздухе продукты жизнедеятельности птиц разлагаются, и образуются кислоты. Кислоты разлагают поверхность бронзы. Что такое разъедание – начинается процесс коррозии, мы теряем авторскую проработку. Мы можем потерять статую.

Надежда Ефремова, хранитель коллекции городских памятников музея городской скульптуры

В ближайшее время планируется привести в порядок семь монументов. 

Ранее мы писали, что бюст художника Репина в Курортном районе признали выявленным памятником.

Фото: citywalls

 

 

Теги: день города, отмыли памятник пушкину, площадь искусств
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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