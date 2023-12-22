Сегодня, 27 мая, петербуржцы отмечают День города. К празднику на площади Искусств отмыли памятник Пушкину. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Реставраторы музея городской скульптуры оценили состояние бронзового Пушкина. Специалисты взяли пробы патины. После этого на памятник нанесли пену и мощной струеей смыли ее. Специалисты просушили объект и затем реставраторы выполнили консервацию синтетическим воском.
На воздухе продукты жизнедеятельности птиц разлагаются, и образуются кислоты. Кислоты разлагают поверхность бронзы. Что такое разъедание – начинается процесс коррозии, мы теряем авторскую проработку. Мы можем потерять статую.
Надежда Ефремова, хранитель коллекции городских памятников музея городской скульптуры
В ближайшее время планируется привести в порядок семь монументов.
Ранее мы писали, что бюст художника Репина в Курортном районе признали выявленным памятником.
Фото: citywalls
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