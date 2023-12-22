Бюст художника Репина в Курортном районе признали выявленным памятником

Первый памятник И.Е. Репину в СССР, созданный советским скульптором Матвеем Манизером, был установлен в 1956 году в родном городе живописца Чугуеве.

Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе Санкт-Петербурга признан выявленным памятником. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП

Первый памятник И.Е. Репину в СССР, созданный советским скульптором Матвеем Манизером, был установлен в 1956 году в родном городе живописца Чугуеве.

Годом позже аналогичный бюст работы М.Г. Манизера установили в посёлке Репино. Автором пьедестала стал ленинградский архитектор Валериан Кирхоглани. Проект бюста Репина работы М.Г. Манизера, предполагавшийся к установке на 4-й линии Васильевского острова, вероятно, в Академическом саду, сохранился в фондах Государственного музея истории Санкт‑Петербурга. Он датируется 1951 годом.

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Фото: КГИОП