Бюст художника Репина в Курортном районе признали выявленным памятником

Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе Санкт-Петербурга признан выявленным памятником. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП
Первый памятник И.Е. Репину в СССР, созданный советским скульптором Матвеем Манизером, был установлен в 1956 году в родном городе живописца Чугуеве.
Годом позже аналогичный бюст работы М.Г. Манизера установили в посёлке Репино. Автором пьедестала стал ленинградский архитектор Валериан Кирхоглани. Проект бюста Репина работы М.Г. Манизера, предполагавшийся к установке на 4-й линии Васильевского острова, вероятно, в Академическом саду, сохранился в фондах Государственного музея истории Санкт‑Петербурга. Он датируется 1951 годом.
Ранее на Piter.tv: МегаФон "пришел в гости" к Репину.
Фото: КГИОП
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все