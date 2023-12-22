МегаФон "пришел в гости" к Репину

Инженеры оператора улучшили качество связи вблизи музея И.Е. Репина "Пенаты" - месту притяжения отдыхающих в поселке Репино под Санкт-Петербургом. Здесь хранятся личные вещи и картины художника, а также произведения его сына, Юрия Репина, и других живописцев. В результате работ посетителям музея стал доступен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с и технология VoLTE, обеспечивающая при звонке мгновенное соединение и кристально чистый звук.

Чтобы обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, специалисты МегаФона запустили новое телеком-оборудование, благодаря которому туристы могут моментально делиться в соцсетях фотографиями и видео творческого быта Ильи Репина.

Сегодня посетителям музеев Санкт-Петербурга доступны различные интерактивные выставки с применением современных цифровых технологий: VR и AR, сенсорных панелей, 3D-проекций и многих других. Наличие стабильной мобильной сети в музейных комплексах позволит и дальше развивать новые направления при работе с экспозициями, а посетителям рассказывать о своих впечатлениях в интернете". Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Специалисты МегаФона, анализируя трафик передачи данных, отметили, что в "дачном поясе" Санкт-Петербурга уже с апреля на 10-15% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потребление интернет-трафика. Помимо дачников в поселок Репино едут и туристы: только на майские праздники посетить музей "Пенаты" и посмотреть, где жил и творил Илья Репин, приехали абоненты из 30 регионов нашей страны. Поэтому мы всегда уделяем большое внимание подготовке сети к началу летнего сезона. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Музей-усадьба И.Е. Репина располагается в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино, на побережье Финского залива. Именно здесь прожил последние 30 лет жизни Илья Ефимович Репин. Сегодня музейная экспозиция насчитывает более шестисот произведений живописи и графики, помимо этого посетители смогут познакомиться с личной кинохроникой художника, узнать о быте семьи и прогуляется по тенистым аллеям парка.

Специалисты оператора продолжают модернизацию сети в туристических локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, в апреле этого года новые объекты связи были установлены в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Ранее МегаФон ускорил интернет для посетителей музея военно-морской славы в Кронштадте.

Фото: Музей академии художеств