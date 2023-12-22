МегаФон ускорил интернет для посетителей музея военно-морской славы в Кронштадте

В преддверии ежегодной акции "Ночь музеев" инженеры оператора установили новые объекты связи во флагманском музее военно-морской славы в Кронштадте. Благодаря проведенным работам всем поклонникам флотской темы стал доступен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с.

Чтобы обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, специалисты МегаФона разместили телеком-оборудование внутри музейного комплекса. Здесь каждый посетитель сможет узнать об истории становления профессионального военного российского флота и его успехах, а благодаря быстрому интернету от МегаФона поделится своими впечатлениями в сети.

Инновационный музей морской славы – новая "точка притяжения" в Кронштадте. Здесь представлена огромная историческая экспозиция, объединённая с современными интерактивными форматами. На территории комплекса проводятся международные форумы, акции и выставки. Все это привлекает в музей большой поток туристов и местных жителей. Для комфортного общения в сети в локации, особенно, когда проводятся такие масштабные мероприятия, как "Ночь музеев", необходимо строить дополнительную телеком инфраструктуру. Наше новое оборудование позволит абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом и совершать звонки по технологии VoLTE, даже в часы пиковых нагрузок. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Комплекс состоит из музея и конгрессно-выставочного центра, главным экспонатом которого является восстановленная советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Во время акции "Ночь музеев", посетители смогут увидеть подводную лодку, принять участие в квесте "Морской лексикон", проложить морской путь первого российского кругосветного путешествия, посмотреть выступления военных оркестров и, конечно, делиться своими впечатлениями в сети всю ночь без задержек.

Во время проведения "Ночи музеев" в Северной столице запустят специальные бесплатные автобусы.

Фото: ВКонтакте/ МВМС | МУЗЕЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ СЛАВЫ