В Петербурге растёт спрос на русскую кухню

Предприятия общественного питания заняли лидирующие позиции в стрит-ритейле в 2024 году.

В Петербурге наблюдается растущий интерес к русской кухне, которая становится все более популярной, проникая даже в сети быстрого питания. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным издания, в 2024 году предприятия общественного питания заняли лидирующие позиции в стрит-ритейле, составляя 40% всех помещений на улицах города. Особенно заметно увеличение числа заведений в центре: так, на Невском проспекте за последние два года их стало на 16% больше.

Помимо популярности азиатской кухни, растёт интерес к традиционным русским блюдам. Несмотря на то, что итальянские и грузинские рестораны по-прежнему остаются самыми востребованными, тенденция к расширению меню русских блюд в сетях фастфуда свидетельствует о новом тренде.

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