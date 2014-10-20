К 2026 году в Петербурге планируют открыть 34 гастропространства

К концу года суммарная площадь возрастет до 78 тыс. кв.м, то есть увеличится еще на 25%.

В Петербурге через два года могут открыть 34 гастропространства, включая фуд-маркеты, фуд-холлы и рестозоллы. Они займут площадь около 100 тыс. кв.м. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков Nikoliers.

За период с 2021 по середину июля текущего года количество гастропространств в городе увеличилось с 11 до 27, а их общая площадь превысила 62 тыс. кв.м. К концу года суммарная площадь возрастет до 78 тыс. кв.м, то есть увеличится еще на 25%.

На следующие два год анонсированы семь новых проектов, пять из которых откроются в городских торговых центрах. В настоящее время у гастрономических пространств города 495 резидентов. По популярности лидирует азиатская кухня, на втором месте – американские бургеры и хот-доги. Далее следуют русская, итальянская и грузинская кухни.

Ранее мы сообщили о том, что строительство большого зоопарка все еще планируется в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)