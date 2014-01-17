Лжеминер из Ирландии атаковал ТЦ "Галерея" и потребовал миллион

"Шутницей" оказалась 44-летняя жительница Гатчины. Ее разыскивают стражи порядка.

В воскресенье, 26 ноября, неизвестный из Ирландии "заминировал" ТЦ "Галерея". Злоумышленник потребовал перевести миллион на свою карту. Об этом стало известно Piter.tv.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они проверили здание и ничего опасного не нашли. Эвакуировать посетителей не стали.

Стражи порядка выяснили, что "шутницей" оказалась 44-летняя жительница Гатчины. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что полицейские посетили квартиру, в которой прописана злоумышленница. Дверь открыла мать хулиганки. Она сообщила, что дочь с ней не проживает. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают обманщицу.

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Фото: Piter.tv