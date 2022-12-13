Число фуд-холлов в Петербурге возрастёт вдвое

Кроме того, за 2023 год в Северной столице прошло открытие двух новых гастрономических пространства.

В скором времени в Петербурге в 2 раза возрастёт число фуд-холлов. Всего в Северной столице расположено 14 таких заведений общей площадью 52,7 тыс. кв. м, строится ещё 13 точек общей площадью 32 тысячи кв. м. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Кроме того, за 2023 год в Северной столице прошло открытие двух новых гастрономических пространства. Всего там представлено 379 корнеров, из них вакантны 15%. Самая большая вакантность наблюдается в гастропространствах Ленобласти и Выборгского района Петербурга, а также в Адмиралтейском районе.

Около 25% городских заведений в формате фуд-молла заполнены паназиатской кухней. Ещё в 15% можно приобрести кофе и десерты, а ещё в 11% подаётся европейская кухня.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга хотят открыть выставки и фуд-корты вместо баров на Думской.

Фото: Piter.TV