Власти Петербурга хотят открыть выставки и фуд-корты вместо баров на Думской

Администрация Центрального района будет развивать общественный кластер вместо нынешнего "испанского стыда".

Администрация Центрального района намерена решить проблемы Думской улицы, создав общественный кластер вместо барной улицы с дурной славой. Об этом пишет "Фонтанка".

Местные власти отметили, что на улице вместо нынешнего "испанского стыда" можно создать популярные в городе фуд-моллы и выставочные пространства. Коме того, подобный кластер будет популярен у гостей Северной столицы.

В качестве эталона будущей концепции районные чиновники выбрали Василеостровский рынок, а также новый проект "Vokzal 1853" на Обводном канале. Также в администрации подчеркнули, что к преобразованию намерены привлечь"законопослушных бизнесменов", которые избавят Думскую от её неоднозначной репутации.

Ранее мы сообщили о том, что владельцы опечатанных баров на Думской и Ломоносова протестуют против закрытия заведений.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)