Владельцы опечатанных баров на Думской и Ломоносова протестуют против закрытия заведений

Бизнесмены написали коллективное обращение к правоохранительным органам.

Владельцы баров на Ломоносова, которые были опечатаны в ходе рейда правоохранителей на прошлой неделе, написали коллективное обращение к полицейским. Документ разместил директор "Феодальной сети баров" Глеб Докучаев в своих соцсетях.



К протесту присоединились бары El Chapo, Apotheke, Руки Вверх Бар, NeBar, Escobar. Их хозяева настаивают, что у заведений есть лицензия на продажу алкоголя, официальные договоры аренды, а все сотрудники трудоустроены. Также они утверждают, что к бизнесменам не предъявили "никаких законных претензий".

Как уточнили владельцы заведений в беседе с РБК, убытки от закрытия 13-ти баров на Думской и Ломоносова достигают около 1 млн рублей в неделю.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены повысить тарифы за капремонт.

Фото: Piter.TV