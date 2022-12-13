  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Владельцы опечатанных баров на Думской и Ломоносова протестуют против закрытия заведений
Сегодня, 13:41
166
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Владельцы опечатанных баров на Думской и Ломоносова протестуют против закрытия заведений

0 0

Бизнесмены написали коллективное обращение к правоохранительным органам.

Владельцы баров на Ломоносова, которые были опечатаны в ходе рейда правоохранителей на прошлой неделе, написали коллективное обращение к полицейским. Документ разместил директор "Феодальной сети баров" Глеб Докучаев в своих соцсетях.

К протесту присоединились бары El Chapo, Apotheke, Руки Вверх Бар, NeBar, Escobar. Их хозяева настаивают, что у заведений есть лицензия на продажу алкоголя, официальные договоры аренды, а все сотрудники трудоустроены. Также они утверждают, что к бизнесменам не предъявили "никаких законных претензий".

Как уточнили владельцы заведений в беседе с РБК, убытки от закрытия 13-ти баров на Думской и Ломоносова достигают около 1 млн рублей в неделю.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге намерены повысить тарифы за капремонт.

Фото: Piter.TV

Теги: думская улица, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии