В Петербурге намерены повысить тарифы за капремонт

Это необходимо для завершения программы в срок.

В Северной столице могу увеличить размер взносов на проведение капремонта многоквартирных домов. Как сообщил глава городского Жилищного комитета Олег Зотов на пресс-конференции ТАСС, это необходимо для завершения программы мероприятий в срок.

Руководитель напомнил, что капитальный ремонт многоквартирных домов в Петербурга осуществляется на средства, полученные от взносов петербуржцев и бюджетной субсидии. До последнего времени размер взноса был существенно ниже необходимого для исполнения всех обязательств по программе, подчеркнул он.

Зотов заверил, что новый размер взносов будет соответствовать финансовым возможностям горожан.

Ранее мы сообщили о том, что почти 300 видов работ по капремонту пройдут в 231 петербургском доме-памятнике.

Фото: Piter.TV