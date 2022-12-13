Почти 300 видов работ по капремонту пройдут в 231 петербургском доме-памятнике

Документацию к каждому проекту будет согласовывать городской КГИОП.

В 2023 году в Северной столице продолжится приведение в порядок домов-памятников. В планах Фонда капитального ремонта Петербурга числится выполнение почти 300 видов работ по капитальному ремонту 231 объекта. Об этом пишет пресс-служба городского жилищного комитета.

В ведомстве напомнили, что в качестве подрядчика для проведения ремонта объектов культурного наследия может стать только организация, получившая лицензию Минкультуры РФ. Перед выполнением мероприятий необходимо также представить проектную документацию, согласованную с КГИОП Петербурга, в также выполнить обследование конструкций и провести лабораторные исследования.

Также в жилкоме подчеркнули, что специалисты КГИОП будут контролировать капитальный ремонт домов-памятников на каждом этапе.

Ранее мы сообщили о том, что установлен тариф на капремонт в Ленобласти в 2024 году.

Фото: Piter.TV