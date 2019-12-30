За сутки новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров на YouTube

В ролике певица снялась вместе со своим братом Финнеасом, автором большинства ее хитов.

Американская певица Билли Айлиш опубликовала на YouTube клип на песню "Everything I wanted". В ролике певица снялась вместе со своим братом Финнеасом, который написал для нее большинство хитов, в том числе и этот.

Клип начинается с того, что двое молодых людей едут в шикарной машине на пляж. Однако вместо того, чтобы встречать рассвет, девушка нажимает на педаль газа и ныряет в океан. Под водой машина не тонет, а продолжает движение.

Ролик появился на канале певицы 23 января. За это время видеозапись набрала более 6,5 млн просмотров и 1 млн отметок нравится. Пользователи интернета написали, что "это лучшая песня, которую создала Билли" или "Композиция заставила меня осознать, что нужно всегда оставаться со своим другом".

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Видео: YouTube / Billie Eilish